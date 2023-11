NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem Geschäftsbericht zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Daniel Kerven kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Medienkonzern. So reduzierte er die Annahme für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 15 Prozent und für die Folgejahre um jeweils 5 Prozent./bek/he;