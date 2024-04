NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ein schwieriges erstes Quartal markiere wohl den Tiefpunkt des Jahres, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Sportwagenbauer habe Auswirkungen durch Lieferengpässe und Produktwechsel zu spüren bekommen. Der Experte sieht Porsche an einem Wendepunkt, da der Konzern ab dem zweiten Halbjahr von neuen Fahrzeugmodellen profitieren sollte./tih/he;