NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Sportwagenbauer habe eine gewisse Verbesserung zum Vorquartal signalisiert, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend nach einer Analystenrunde im Anschluss an die Auslieferungszahlen. Das Ausmaß der Belebung bleibe aber unklar./ag/mis;