Trane Technologies Aktie 52755147 / IE00BK9ZQ967
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05.06.2026 07:02:29
S&P 500-Wert Trane Technologies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Trane Technologies Aktionären eine Freude
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Trane Technologies-Dividendenausschüttung aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Trane Technologies am 04.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.76 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.90 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 837.30 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Trane Technologies-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10.53 Prozent erhöht.
Ausschüttungsrendite im Blick
Das Trane Technologies-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 463.76 USD in den Feierabend. Am 05.06.2026 wird das Trane Technologies-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Trane Technologies-Papier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Trane Technologies-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Trane Technologies-Aktie eine Dividendenrendite von 0.97 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0.91 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Trane Technologies via New York 7.65 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 7.87 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Trane Technologies- Dividendenprognose
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4.10 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 0.88 Prozent bedeuten.
Trane Technologies-Fundamentaldaten
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Trane Technologies beträgt aktuell 103.003 Mrd. USD. Das Trane Technologies-KGV beläuft sich aktuell auf 29.99. Der Umsatz von Trane Technologies belief sich in 2025 auf 21.322 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 12.98 USD.
Redaktion finanzen.ch
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