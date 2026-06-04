ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
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04.06.2026 11:01:40
HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Wie erwartet steigen die Aktien von HOCHTIEF in den DAX auf.
Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 489,60 Euro. Die Porsche-Aktie steigt derweil 0,1 Prozent auf 31,23 Euro.
Die Änderung im Details:
++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
HOCHTIEF
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
- Löschung
HOCHTIEF
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich
Ströer
Redcare Pharmacy
- Löschung
SUSS Microtec
Siltronic
Elmos Semiconductor
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
Verbio
- Löschung
1&1 AG
Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
DOW JONES
Weitere Links:
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