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Index-Monitor 04.06.2026 11:01:40

HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie

HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie

Wie erwartet steigen die Aktien von HOCHTIEF in den DAX auf.

Vincorion
18.22 EUR 1.73%
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Dort ersetzen die HOCHTIEF-Aktien die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmässigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 489,60 Euro. Die Porsche-Aktie steigt derweil 0,1 Prozent auf 31,23 Euro.

Die Änderung im Details:

++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

HOCHTIEF

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor

Siltronic

SUSS Microtec

- Löschung

HOCHTIEF

Redcare Pharmacy

Ströer

Jungheinrich

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich

Ströer

Redcare Pharmacy

LPKF Laser & Electronics

Vincorion

Basler AG

ASTA Energy Solution

- Löschung

ProSiebenSat.1

SUSS Microtec

Siltronic

Elmos Semiconductor

Adesso

Borussia Dortmund

Verve Group

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla

Verbio

- Löschung

1&1 AG

Nagarro

Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.

DOW JONES

Weitere Links:

HOCHTIEF-Aktie gewinnt: Bauauftrag von Schweden-Bahnschnellstrecke gesichert

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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