Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

42.70
CHF
0.50
CHF
1.18 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 15:19:52

Philips Outperform

Philips
22.56 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht die Analystin Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Outperform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24.45 € 		Abst. Kursziel*:
8.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.21%
Analyst Name::
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

