GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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18.08.2026 08:18:36
GAM-Aktie: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM hat Norio Suzuki per 15. August 2026 zum Representative Director und Präsidenten von Gam Japan ernannt.
Suzuki übernimmt die Leitung des Japan-Geschäfts mit Verantwortung für Kundenbeziehungen, Geschäftsentwicklung und Vertrieb, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. GAM will damit seine Präsenz im japanischen Markt ausbauen und institutionelle Investoren stärker an seine globalen Anlageteams anbinden.
Suzuki kommt von Abrdn Japan, wo er als Director Business Development tätig war. Zuvor arbeitete er in leitenden Funktionen bei HSBC Global Asset Management Japan und J.P. Morgan Asset Management. Er verfügt laut Mitteilung über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management.
GAM ist seit 1997 in Tokio vertreten und verwaltete per Ende Juni 2026 Vermögen von 12,7 Milliarden Franken.
awp-robot/
Zürich (awp)
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