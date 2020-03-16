|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 09:49:14
Pernod Ricard Sector Perform
Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
98.86 €
|
Abst. Kursziel*:
21.38%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
107.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.15%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse