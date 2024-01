NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Rückblick auf 2023 und einem 2024er-Ausblick auf die "Top Picks" der Branche für alkoholische Getränke von 222 auf 216 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien europäischer Alkoholika-Produzenten seien derzeit günstig, insbesondere vor dem Hintergrund der längerfristigen Aussichten für die Branche, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kurstreiber gebe es indes kaum. Mit Blick auf Pernod dürfte das erste Halbjahr 2024 weiterhin schleppend verlaufen, das zweite Halbjahr und darüber hinaus dürften deutlich besser verlaufen./ck/la;