NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard vor den Zahlen des Spirituosenherstellers für das erste Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Angesichts nachlassender Umsätze auf bereinigter Basis im zweiten Geschäftsquartal dürfte der Halbjahresgewinn gesunken sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem schwachen Bericht der Franzosen./ajx/la;