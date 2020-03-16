Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

122.60
CHF
-56.65
CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
28.08.2025 14:17:57

Pernod Ricard Neutral

Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussagen des Spirituosenherstellers auf der anschließenden Telefonkonferenz seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagvormittag. Das Unternehmen habe zwar überzeugend dargelegt, das Wachstum steigern und die Margen behaupten zu können. Doch obwohl die Erwartungen für 2024/25 übertroffen worden seien, sehe sie weiterhin Druck auf die Gewinntreiber und erwarte eine Senkung der Schätzungen für das neue Geschäftsjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich./gl/ag;

Sie sehe aber weiterhin ./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
JP Morgan Chase & Co.
120.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
98.86 € 		Abst. Kursziel*:
21.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
101.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.99%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

