Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla hob am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht den unerwartet schwachen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hervor./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



