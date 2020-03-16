Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 09:49:30

Pernod Ricard Neutral

Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla hob am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht den unerwartet schwachen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hervor./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
98.86 € 		Abst. Kursziel*:
1.15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
107.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.54%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

