28.08.2025 09:49:30
Pernod Ricard Neutral
Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla hob am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht den unerwartet schwachen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hervor./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
98.86 €
|
Abst. Kursziel*:
1.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
107.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.54%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse