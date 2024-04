FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne für den Spirituosenhersteller mit Gegenwind aus den USA, China und Russland, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das prognostizierte Wachstum des Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich sei angesichts einer weiteren Verschlechterung in wichtigen Märkten in Gefahr./la/bek;