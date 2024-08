NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard nach Umsatzzahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe für das neue Geschäftsjahr 2024/25 eine Rückkehr zum Wachstum in Aussicht gestellt, aber ohne sonderliche operative Margenverbesserung, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass der Kommentar zum ersten Geschäftsquartal negativ sei, sollte nicht überraschen. Wenn der Markt angesichts der anstehenden Telefonkonferenz zuversichtlicher werde, was den Jahresausblick betreffe, könnten die Aktien hochspringen./ck/gl;