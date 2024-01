NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Meldungen über eine Anti-Dumping-Untersuchung Chinas im Bereich hochprozentiger alkoholischer Getränke auf "Buy" belassen. Angesichts eines Kursrückgangs der Pernod-Aktie von derzeit knapp 5 Prozent, verglichen mit einem China-Umsatzanteil von lediglich 8 Prozent an den Konzernerlösen, halte er die negative Kursreaktion für übertrieben, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;