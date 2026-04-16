Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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16.04.2026 08:53:41
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard
61.50 CHF -0.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach Zahlen. Das gesenkte Jahresziel sei im Konsens bereits so widergespiegelt./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.60 €
|
Abst. Kursziel*:
42.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.94%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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