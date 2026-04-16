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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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16.04.2026 08:53:41

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach Zahlen. Das gesenkte Jahresziel sei im Konsens bereits so widergespiegelt./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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