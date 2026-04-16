Pernod Ricard 61.50 CHF -0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach Zahlen. Das gesenkte Jahresziel sei im Konsens bereits so widergespiegelt./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.