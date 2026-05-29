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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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29.05.2026 10:44:15

Pernod Ricard Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das US-Geschäft der Franzosen dürften zu ambitioniert sein, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
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