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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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16.04.2026 16:53:20

Pernod Ricard Sector Perform

Pernod Ricard
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte am Donnerstag seine Schätzungen für die Franzosen im Nachgang der jüngsten Umsatzzahlen an. Die Spirituosenbranche stehe vor Herausforderungen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
90.00 €
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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