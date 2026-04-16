Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

16.04.2026 08:54:24

Pernod Ricard Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das organische Wachstum im dritten Geschäftsquartal sei etwas besser gewesen als am Markt erwartet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der avisierte Umsatzrückgang für das Gesamtjahr liege am unteren Ende der Erwartungen. Zudem Diskussionen um Brown-Forman gebe es nichts Neues./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
66.60 € 		Abst. Kursziel*:
50.15%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.47%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:53 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
