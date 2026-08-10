pbb Aktie 324330 / DE0008019001
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pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Volumen des Neugeschäfts des Immobilienfinanzierers dürfte auf rund drei Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er nannte das entsprechende Ziel der Bank für das gesamte Geschäftsjahr ambitioniert. Er verwies auf eine fortgesetzte konjunkturelle Schwäche in Europa und höhere Zinsen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.55 €
|
Abst. Kursziel*:
54.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.16%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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