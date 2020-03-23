pbb Aktie 324330 / DE0008019001
6.54CHF
-7.74CHF
-54.20 %
23.03.2020
SWX
14.11.2025 12:42:19
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|6.54
|-54.20%
