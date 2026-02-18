FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag;