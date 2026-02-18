pbb Aktie 324330 / DE0008019001
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.75 €
|
Abst. Kursziel*:
20.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.49%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
