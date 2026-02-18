Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
pbb Aktie 324330 / DE0008019001

3.41
CHF
0.06
CHF
1.67 %
10:27:11
SWX
18.02.2026 08:44:26

pbb

pbb
3.41 CHF -0.44%


FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.75 € 		Abst. Kursziel*:
20.13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.49%
Analyst Name::
Miriam Killian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

