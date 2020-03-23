Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
pbb Aktie 324330 / DE0008019001

6.54
CHF
-7.74
CHF
-54.20 %
23.03.2020
SWX
31.10.2025 09:14:44

pbb Hold

pbb
4.35 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.70 € 		Abst. Kursziel*:
6.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.29%
Analyst Name::
Miriam Killian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse