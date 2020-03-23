pbb Aktie 324330 / DE0008019001
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
4.70 €
Abst. Kursziel*:
6.43%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
4.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.29%
Analyst Name::
Miriam Killian
KGV*:
-
