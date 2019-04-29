PATRIZIA 7.89 CHF -0.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen stehe am Anfang eines neuen Investmentzyklus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei "langsamer, härter & holpriger". Im zweiten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebitda) von Kostenkürzungen und zuvor umgesetzten Effizienzmaßnahmen profitiert./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET



