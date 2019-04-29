|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 08:46:39
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen stehe am Anfang eines neuen Investmentzyklus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei "langsamer, härter & holpriger". Im zweiten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebitda) von Kostenkürzungen und zuvor umgesetzten Effizienzmaßnahmen profitiert./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.55 €
|
Abst. Kursziel*:
37.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.67%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|08:46
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
