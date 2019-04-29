|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 11:20:52
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe von Kosteneinsparungen und von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.49 €
|
Abst. Kursziel*:
38.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.04%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
