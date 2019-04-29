PATRIZIA 7.89 CHF -0.75% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Unternehmen habe sich operativ solide entwickelt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geholfen habe dabei auch die Straffung der Plattform inklusive Kostensenkungen./rob/mis/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.