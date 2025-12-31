Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie preis.

10 Analysten empfehlen die NVIDIA-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 262,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 75,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 186,50 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 235,00 USD 26,01 29.12.2025 Bernstein Research 275,00 USD 47,45 29.12.2025 Bernstein Research 275,00 USD 47,45 19.12.2025 UBS AG 235,00 USD 26,01 09.12.2025 Bernstein Research 275,00 USD 47,45 09.12.2025

Redaktion finanzen.ch