|
31.12.2025 22:30:39
Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben
Das sind die Analysten-Einschätzungen der NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat.
10 Analysten gaben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie preis.
10 Analysten empfehlen die NVIDIA-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 262,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 75,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 186,50 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|235,00 USD
|26,01
|29.12.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|47,45
|29.12.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|47,45
|19.12.2025
|UBS AG
|235,00 USD
|26,01
|09.12.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|47,45
|09.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: gguy / Shutterstock.com
