Einstufungen 31.12.2025 22:30:39

Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben

Das sind die Analysten-Einschätzungen der NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat.

NVIDIA
149.07 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie preis.

10 Analysten empfehlen die NVIDIA-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 262,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 75,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 186,50 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG235,00 USD26,0129.12.2025
Bernstein Research275,00 USD47,4529.12.2025
Bernstein Research275,00 USD47,4519.12.2025
UBS AG235,00 USD26,0109.12.2025
Bernstein Research275,00 USD47,4509.12.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gguy / Shutterstock.com

