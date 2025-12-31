Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.76 Prozent leichter bei 23’241.99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.008 Prozent auf 23’420.85 Punkte an der Kurstafel, nach 23’419.08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23’237.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’445.26 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’365.69 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 22’660.01 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19’310.79 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 6.05 Prozent auf 2.63 USD), Donegal Group B (+ 3.81 Prozent auf 17.69 USD), AXT (+ 3.48 Prozent auf 16.35 USD), Compugen (+ 3.38 Prozent auf 1.53 USD) und Ultralife Batteries (+ 3.06 Prozent auf 5.72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Corcept Therapeutics (-50.42 Prozent auf 34.80 USD), Taylor Devices (-7.21 Prozent auf 58.46 USD), Photronics (-5.04 Prozent auf 32.00 USD), Americas Car-Mart (-4.17 Prozent auf 25.26 USD) und PDF Solutions (-3.78 Prozent auf 28.53 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’402’047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.897 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

