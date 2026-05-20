Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich fester

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1.08 Prozent höher bei 7’432.97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60.703 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.301 Prozent auf 7’375.72 Punkte an der Kurstafel, nach 7’353.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’435.69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’357.46 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.241 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’109.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’909.51 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 20.05.2025, mit 5’940.46 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.38 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’517.12 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Alaska Air Group (+ 10.05 Prozent auf 39.85 USD), United Airlines (+ 9.99 Prozent auf 98.02 USD), Super Micro Computer (+ 9.49 Prozent auf 33.46 USD), Delta Air Lines (+ 9.39 Prozent auf 74.12 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 8.38 Prozent auf 16.03 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Hasbro (-8.83 Prozent auf 88.60 USD), CME Group A (-4.05 Prozent auf 290.12 USD), Intuit (-3.95 Prozent auf 383.93 USD), Analog Devices (-3.92 Prozent auf 398.05 USD) und Dow (-3.90 Prozent auf 36.27 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’549’959 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch