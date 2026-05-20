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Blockchain statt Börse? 20.05.2026 20:34:00

Hyperliquid Strategies-Aktie mit Kurssprung: SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Fantasie

Hyperliquid Strategies-Aktie mit Kurssprung: SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Fantasie

Die Aussicht auf tokenisierte Aktien beflügelt in den USA die Krypto-Fantasie der Anleger und führte zu einem kräftigen Kurssprung bei der Aktie von Hyperliquid Strategies.

• SEC-Gerüchte treiben die Fantasie rund um tokenisierte Aktien an
• Hyperliquid Strategies gilt als möglicher Gewinner einer Blockchain-basierten Börsenwelt
• Noch fehlen konkrete Regeln - die Kursrally basiert vor allem auf Spekulation

Die Verschmelzung von klassischem Aktienhandel und Blockchain-Technologie scheint in den USA weiter voranzuschreiten. Laut Berichten von "Reuters" arbeitet die US-Börsenaufsicht SEC derzeit an einem regulatorischen Rahmen für sogenannte tokenisierte Aktien. Am Dienstag versetzte dies vor allem die Anleger von Hyperliquid Strategies, einem Unternehmen für digitale Vermögensverwaltung mit Fokus auf den Blockchain- und Kryptowährungssektor, in Feierlaune: Das Papier sprang an der NASDAQ letztlich um 12,41 Prozent nach oben auf 7,79 US-Dollar, nachdem es im Handelsverlauf zuvor ein neues Rekordhoch bei 7,94 US-Dollar markiert hatte. Auch im Mittwochsgeschäft setzt sich der Anstieg fort und der Anteilsschein legt um weitere 5,46 Prozent auf 8,22 US-Dollar zu.

Die nächste Evolutionsstufe des Börsenhandels?

Tokenisierte Aktien gelten seit Jahren als eines der ambitioniertesten Projekte der Kryptobranche. Die Idee dahinter ist einfach: Statt eine Aktie ausschliesslich über traditionelle Börsen zu handeln, wird ihr Wert in Form eines digitalen Tokens auf einer Blockchain abgebildet. Anleger könnten solche Wertpapiere theoretisch rund um die Uhr handeln - ohne die üblichen Handelszeiten und mit deutlich geringeren Transaktionskosten.

Durch den "Reuters"-Bericht erhielt das Thema nun eine neue Dynamik. Die Nachrichtenagentur schrieb unter Berufung auf "Bloomberg", dass die SEC einen sogenannten "Innovation Exemption"-Ansatz prüfe, der den Handel mit Krypto-Versionen klassischer Aktien ermöglichen könnte. Dabei würden sogar Modelle diskutiert, bei denen die Token nicht zwingend direkt von den emittierenden Unternehmen ausgegeben werden müssten.

Sollte sich dieser regulatorische Kurs bestätigen, wäre das ein potenzieller Wendepunkt für die gesamte Finanzindustrie. Denn damit würde erstmals ein institutioneller Rahmen entstehen, in dem Blockchain-basierter Aktienhandel in grösserem Umfang legal und reguliert stattfinden könnte.

Warum Hyperliquid Strategies nun in den Fokus der Anleger rückt

Von einer positiven Entscheidung der SEC könnte vor allem auch die Handelsplattform Hyperliquid profitieren. Das Projekt hat sich bislang vor allem als dezentrale Derivatebörse einen Namen gemacht und gilt in Kryptokreisen als technologisch besonders leistungsfähig. Die Plattform verarbeitet hohe Handelsvolumina direkt über eine eigene Blockchain-Infrastruktur und setzt konsequent auf Echtzeit-Handel ohne klassische Intermediäre.

Die Aktiengesellschaft Hyperliquid Strategies ist dabei eng mit dem Ökosystem der Trading-Plattform verbunden. Auf der Unternehmenswebseite beschreibt sich Hyperliquid Strategies als "die führende Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte, die darauf ausgerichtet ist, einen kapitaleffizienten Zugang zu HYPE zu ermöglichen - dem nativen Token von Hyperliquid, der Blockchain, die das gesamte Finanzwesen beherbergen soll". Marktteilnehmer sehen in Hyperliquid Strategies nun offenbar einen möglichen Gewinner einer neuen Ära tokenisierter Finanzmärkte und spekulieren darauf, dass steigende Handelsaktivität, neue Finanzprodukte und institutionelles Kapital langfristig auch den wirtschaftlichen Wert des gesamten Hyperliquid-Ökosystems erhöhen könnten.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen zudem auch durch einen Bericht von "The Motley Fool", wonach institutionelle Investoren verstärkt Interesse an der Tokenisierung klassischer Vermögenswerte zeigen würden. So verwies die Wirtschaftsplattform bereits Anfang Mai darauf, dass Hyperliquid inzwischen nicht mehr nur als Nischenprojekt der Kryptoszene wahrgenommen werde, sondern zunehmend als ernstzunehmende Infrastruktur für digitale Kapitalmärkte.

Zwischen Vision und regulatorischer Realität

Trotz aller Euphorie bleibt die Lage derzeit allerdings hochgradig spekulativ. Bislang existieren weder endgültige SEC-Regeln noch konkrete Zulassungsverfahren für grossflächigen Handel tokenisierter Aktien. Vieles basiert derzeit noch auf Marktgerüchten.

Zudem sind zentrale Fragen weiterhin ungeklärt. So ist beispielsweise offen, welche Rechte Besitzer solcher Token tatsächlich hätten. Auch die Themen Verwahrung, Marktaufsicht, Manipulationsschutz und Haftung dürften regulatorisch komplex werden. Kritiker warnen ausserdem davor, dass sich ein paralleles Schatten-Finanzsystem entwickeln könnte, das ausserhalb etablierter Börsenstrukturen operiert.

Dennoch zeigt die heftige Kursreaktion rund um Hyperliquid Strategies, wie gross die Erwartungen der Anleger inzwischen sind. Für viele Investoren geht es dabei längst nicht mehr nur um Kryptowährungen selbst, sondern um die grundsätzliche Frage, wie die Infrastruktur der Finanzmärkte in Zukunft aussehen wird.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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