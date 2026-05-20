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20.05.2026 22:33:51
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende
Der NASDAQ Composite befand sich am Mittwoch im Aufwind.
Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1.54 Prozent stärker bei 26’270.36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.467 Prozent auf 25’991.51 Punkte an der Kurstafel, nach 25’870.71 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’928.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’273.76 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.073 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24’404.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’886.07 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 19’142.71 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.06 Prozent aufwärts. Bei 26’707.14 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 18.18 Prozent auf 4.55 USD), Roivant Sciences (+ 14.89 Prozent auf 32.41 USD), Ballard Power (+ 13.88 Prozent auf 4.76 USD), Lattice Semiconductor (+ 11.67 Prozent auf 138.74 USD) und Richardson Electronics (+ 10.86 Prozent auf 16.95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-7.33 Prozent auf 104.61 USD), Nissan Motor (-4.50 Prozent auf 2.10 USD), Intuit (-3.95 Prozent auf 383.93 USD), Consumer Portfolio Services (-3.88 Prozent auf 9.90 USD) und SMC (-3.75 Prozent auf 402.21 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’549’959 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13.73 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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