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NASDAQ Composite-Marktbericht 17.03.2026 22:33:59

Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Elbit Systems
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.47 Prozent stärker bei 22’479.53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.375 Prozent auf 22’458.03 Punkte an der Kurstafel, nach 22’374.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’569.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22’409.07 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’578.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’693.32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 17’808.66 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.25 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elbit Systems (+ 15.99 Prozent auf 1’014.33 USD), Nissan Motor (+ 8.34 Prozent auf 2.35 USD), Microvision (+ 8.13 Prozent auf 0.63 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6.56 Prozent auf 5.45 USD) und Ballard Power (+ 5.93 Prozent auf 2.68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Comtech Telecommunications (-24.54 Prozent auf 3.66 USD), Computer Programs and Systems (-10.46 Prozent auf 15.75 USD), AXT (-8.33 Prozent auf 44.36 USD), SIGA Technologies (-8.06 Prozent auf 5.02 USD) und Commercial Vehicle Group (-7.46 Prozent auf 3.35 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’508’018 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.874 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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