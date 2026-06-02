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QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

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Aktie im Blick 02.06.2026 09:48:03

Analyse: Buy-Bewertung für QIAGEN-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für QIAGEN-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

QIAGEN
28.30 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Feedback aus Gesprächen mit etlichen US-Laborexperten deute darauf hin, dass Qiagens Tuberkulose-Bluttest Quantiferon nach wie vor fest in den klinischen Arbeitsabläufen verankert sei, wobei hohe Umstellungshürden bestünden und die Akzeptanz bei Ärzten gross sei, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das anstehende Konkurrenzprodukt von Roche sollte zwar einige Vorteile für die Arbeitsabläufe mit sich bringen. Doch dürften die klinische Validierung, die Aufnahme in Leitlinien sowie Umstellungsschwierigkeiten den Zeitplan für die Einführung verlängern.

Aktienbewertung im Detail: Die QIAGEN-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:30 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.9 Prozent auf 31.11 EUR zu. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34’858 QIAGEN-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 23.9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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07.05.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
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Short 14’187.00 13.68 BRWSBU
Short 14’697.49 8.97 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’373.21 02.06.2026 09:38:37
Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
Long 12’457.97 13.75 S69BJU
Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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