QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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02.06.2026 09:48:03
Analyse: Buy-Bewertung für QIAGEN-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Deutsche Bank Research hat Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Feedback aus Gesprächen mit etlichen US-Laborexperten deute darauf hin, dass Qiagens Tuberkulose-Bluttest Quantiferon nach wie vor fest in den klinischen Arbeitsabläufen verankert sei, wobei hohe Umstellungshürden bestünden und die Akzeptanz bei Ärzten gross sei, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das anstehende Konkurrenzprodukt von Roche sollte zwar einige Vorteile für die Arbeitsabläufe mit sich bringen. Doch dürften die klinische Validierung, die Aufnahme in Leitlinien sowie Umstellungsschwierigkeiten den Zeitplan für die Einführung verlängern.
Aktienbewertung im Detail: Die QIAGEN-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 09:30 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.9 Prozent auf 31.11 EUR zu. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34’858 QIAGEN-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 23.9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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