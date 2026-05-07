Nutrien 58.78 EUR -7.40% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngerhersteller sei umsatzseitig mit einer starken Dynamik ins neue Jahr gestartet, während die Ergebnisse den Erwartungen weitgehend entsprochen hätten, schrieb Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.