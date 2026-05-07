Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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07.05.2026 14:55:55
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngerhersteller sei umsatzseitig mit einer starken Dynamik ins neue Jahr gestartet, während die Ergebnisse den Erwartungen weitgehend entsprochen hätten, schrieb Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 70.94
|
Abst. Kursziel*:
19.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 69.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.43%
|
Analyst Name::
Benjamin Theurer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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