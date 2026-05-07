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07.05.2026 14:55:55

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

Nutrien
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngerhersteller sei umsatzseitig mit einer starken Dynamik ins neue Jahr gestartet, während die Ergebnisse den Erwartungen weitgehend entsprochen hätten, schrieb Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 70.94 		Abst. Kursziel*:
19.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 69.43 		Abst. Kursziel aktuell:
22.43%
Analyst Name::
Benjamin Theurer 		KGV*:
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14:55 Nutrien Overweight Barclays Capital
12:35 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
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03.03.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
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