NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Das erste Quartal dürfte für die Düngemittelkonzerne durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen lägen rund 5 Prozent unter den Konsensschätzungen./edh/gl;