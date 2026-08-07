Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

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Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.337,47 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 2,29 Prozent höher als am Vortag (4.240,43 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 2,94 Prozent auf 63,32 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,51 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.733,00 US-Dollar) geht es um 1,41 Prozent auf 1.757,50 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,18 Prozent auf 1.378,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.375,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (82,49 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 83,56 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 78,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 77,29 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,54 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,32 Prozent auf 3,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Lebendrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:04 Uhr steigt der Lebendrindpreis um 0,11 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,31 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,06 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 1,03 Prozent auf 3,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,48 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Orangensaftpreis um -5,85 Prozent auf 1,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,51 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,57 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -0,84 Prozent auf 308,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 310,70 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,68 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 5,65 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Nach 2,64 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagabend um 0,87 Prozent auf 2,66 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,96 US-Dollar am Vortag auf 0,95 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,36 Prozent auf 16,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 1,03 Prozent stärker bei 103,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 102,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 14,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 14,19 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,69 Prozent auf 574,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 578,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -1,55 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:55 Uhr auf 55,12 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 55,99 Euro lag.

Redaktion finanzen.ch