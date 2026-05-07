Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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08.05.2026 13:38:27
Novo Nordisk Hold
Novo Nordisk
35.78 CHF -1.81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und einem Management-Treffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auf der Veranstaltung in London habe es keine wesentlichen Neuinformationen gegeben, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertet die Aussagen daher neutral für die Aktienstory./rob/tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
295.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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