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Zahlenwerk 19.05.2026 22:10:00

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen.

Home Depot
237.67 CHF 0.60%
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Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3. Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um fast ein Prozent zu.

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Unternehmenschef Ted Decker laut Mitteilung. Die Nachfrage habe sich ähnlich entwickelt wie im vergangenen Geschäftsjahr. Seit längerem bremsen vor allem die hohen Kreditkosten die Ausgaben für Renovierungs- und Modernisierungsprojekte.

Unter dem Strich fiel im Auftaktquartal der Gewinn um 4,2 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um 3,7 Prozent auf 3,43 Dollar zurück. Die Branchenbeobachter hatten hier mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner weiterhin ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall stagnieren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um bis zu 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.

Anleger reagierten zunächst mit einem Abverkauf auf die Zahlenvorlage, ehe die Stimmung drehte: Letztlich zeigte sich das Papier am Dienstag 0,87 Prozent höher bei 302,42 US-Dollar.

/mne/tav/jha/

ATLANTA (awp international)

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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