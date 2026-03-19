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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

20.57
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10:52:42
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19.03.2026 09:04:21

Zalando Overweight

Zalando
20.61 CHF -3.27%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.00 € 		Abst. Kursziel*:
60.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.43%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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