Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Overweight
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.00 €
|
Abst. Kursziel*:
60.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.43%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
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