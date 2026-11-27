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27.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 128,62 CHF.
Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 128,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 128,96 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 127,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 786'975 Novartis-Aktien.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 6,52 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 103,14 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,81 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 27.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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