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27.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 128,28 CHF.
Mit einem Wert von 128,28 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'862 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 128,40 CHF. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 127,28 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,28 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 346'091 Aktien.
Bei 137,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 103,14 CHF. Abschläge von 19,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,41 USD ausgeschüttet werden. Am 27.10.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.80 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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