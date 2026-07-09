Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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10.07.2026 08:00:55
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nordex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers dürften die Markterwartungen moderat übertreffen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick. Auch für die mittelfristigen Aussuchten bleibt er optimistisch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.80 €
|
Abst. Kursziel*:
33.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.35%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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