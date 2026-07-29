Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prognose bestätigt
|
29.07.2026 09:49:04
Nordex-Aktie stärker: Starke Quartalszahlen überraschen den Markt
Nordex hat im zweiten Quartal von starkem Umsatzwachstum profitiert und seine Marge stärker als vom Markt erwartet verbessert.
Nordex erwirtschaftete im zweiten Quartal ein EBITDA von 224 Millionen Euro, nach 108 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bei einem Umsatzwachstum von 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro entspricht das einer EBITDA-Marge von 10,3 (Vorjahr: 5,8) Prozent. Nordex übertraf mit seinen Kennziffern alle Markterwartungen. Der Analystenkonsens sah 2,089 Milliarden Euro Umsatz, 189 Millionen Euro EBITDA und eine korrespondierende Marge von 9,1 Prozent vor.
Erst jüngst hatte Nordex den Markt mit Auftragseingängen im Projektgeschäft überrascht, das unerwartet deutliche Steigerungen zum Vorjahr und zum Vorquartal aufwies. Der Orderbestand beläuft sich zur Jahresmitte auf 11,6 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 31 Prozent
Für 2026 rechnet Nordex dennoch weiterhin mit 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge wird zwischen 8 bis 11 Prozent. Mittelfristig strebt das Unternehmen Margen zwischen 10 und 12 Prozent an.Die Nordex-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 5,48 Prozent auf 39,28 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07:09
|EQS-News: Nordex Group achieves double-digit EBITDA margin in Q2/2026, strong order intake growth, and positive free cash flow (EQS Group)
|
07:09
|EQS-News: Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow (EQS Group)
|
28.07.26
|Ausblick: Nordex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.ch)
|
28.07.26