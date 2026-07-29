Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’601 0.2%  SPI 20’443 0.2%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’517 0.2%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’286 -0.1%  Gold 4’045 0.4%  Bitcoin 52’667 0.7%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 87.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie stärker: Starke Quartalszahlen überraschen den Markt
Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
Suche...
ETF Sparplan

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Prognose bestätigt 29.07.2026 09:49:04

Nordex-Aktie stärker: Starke Quartalszahlen überraschen den Markt

Nordex-Aktie stärker: Starke Quartalszahlen überraschen den Markt

Nordex hat im zweiten Quartal von starkem Umsatzwachstum profitiert und seine Marge stärker als vom Markt erwartet verbessert.

Nordex
36.18 CHF 4.73%
Kaufen Verkaufen
Der Konzernüberschuss fiel mit 111 Millionen Euro mehr als dreimal so hoch aus wie im Vorjahr (31 Millionen Euro), wie aus einer Präsentation des Windenergietechnikkonzerns hervorgeht. Das Hamburger Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose.

Nordex erwirtschaftete im zweiten Quartal ein EBITDA von 224 Millionen Euro, nach 108 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bei einem Umsatzwachstum von 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro entspricht das einer EBITDA-Marge von 10,3 (Vorjahr: 5,8) Prozent. Nordex übertraf mit seinen Kennziffern alle Markterwartungen. Der Analystenkonsens sah 2,089 Milliarden Euro Umsatz, 189 Millionen Euro EBITDA und eine korrespondierende Marge von 9,1 Prozent vor.

Erst jüngst hatte Nordex den Markt mit Auftragseingängen im Projektgeschäft überrascht, das unerwartet deutliche Steigerungen zum Vorjahr und zum Vorquartal aufwies. Der Orderbestand beläuft sich zur Jahresmitte auf 11,6 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 31 Prozent

Für 2026 rechnet Nordex dennoch weiterhin mit 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge wird zwischen 8 bis 11 Prozent. Mittelfristig strebt das Unternehmen Margen zwischen 10 und 12 Prozent an.

Die Nordex-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 5,48 Prozent auf 39,28 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Nordex-Aktie fest: Windkraftkonzern mit 3,1 Gigawatt-Ordervolumen im zweiten Quartal
Nordex-Aktie dennoch tiefer: UKA bestellt 100 Windturbinen

Bildquelle: Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?