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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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14.04.2026 12:39:46

Nordex Buy

Nordex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ajay Patel am Dienstag. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte seine starke Entwicklung fortsetzen und die mittelfristigen Ziele erreichen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
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