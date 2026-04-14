Nordex 40.83 CHF -2.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage im ersten Quartal sei gut gewesen, aber nicht ganz so stark wie gedacht, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Windkraftanlagen seien solide gewesen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.