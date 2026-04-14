Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’236 0.7%  SPI 18’611 0.9%  Dow 48’218 0.6%  DAX 23’992 1.1%  Euro 0.9206 -0.1%  EStoxx50 5’960 0.9%  Gold 4’781 0.8%  Bitcoin 58’267 -0.3%  Dollar 0.7817 -0.3%  Öl 98.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nebius-Aktie zieht klar an CoreWeave vorbei - Milliardeninvestitionen in KI sorgen für Druck
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
SAP-Aktie fester: Analystenstimme und US-Technologiewerte stützen
Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar - Aktien fester
Schub durch NASDAQ 100-Aufnahme: Sandisk-Aktie steigt - auch Samsung und SK hynix profitieren
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

40.86
CHF
-0.04
CHF
-0.10 %
10:00:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.04.2026 08:39:11

Nordex Buy

Nordex
40.83 CHF -2.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage im ersten Quartal sei gut gewesen, aber nicht ganz so stark wie gedacht, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Windkraftanlagen seien solide gewesen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.58 € 		Abst. Kursziel*:
18.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.51%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:39 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 41.58 1.66% Nordex AG