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Krypto-Marktbericht 19.07.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

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Bitcoin ist am Vormittag 64.698,66 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.774,37 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 47,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 46,93 US-Dollar stand.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,48 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.869,69 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.860,84 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 218,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (220,06 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,33 Prozent auf 1,096 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,092 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 338,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,88 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,92 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1866 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1877 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3257 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3256 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,21 Prozent auf 569,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 570,29 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0725 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 75,43 US-Dollar am Vortag auf 76,18 US-Dollar nach oben (1,00 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,12 Prozent auf 6,564 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,572 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,363 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,346 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Sui-Kurs 0,52 Prozent stärker bei 0,7460 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7421 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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