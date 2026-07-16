Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

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Sika gehört zu jenen Schweizer Industriekonzernen, bei denen Geschichte nicht mit Stillstand verwechselt werden darf. Zwar reichen die Wurzeln des Unternehmens bis ins Jahr 1910 zurück. Doch verstaubt wirkt der Spezialchemiekonzern aus Baar nicht. Im Gegenteil: Mit der neu geschaffenen Funktion eines Chief Digital & Information Officer setzt Sika ein deutliches Signal, dass die nächste Wachstumsphase nicht allein auf Baustellen, in Fabrikhallen und bei Infrastrukturprojekten entschieden wird, sondern auch in Daten, Prozessen und digitalen Plattformen. Die Aufgabe übernimmt Jochen Werling. Er soll die digitale Transformation des Konzerns vorantreiben und damit ein Thema bündeln, das für globale Industrieunternehmen zunehmend zur operativen Kernkompetenz wird.

Dass Digitalisierung bei Sika mehr ist als ein modisches Schlagwort, passt zur Struktur des Geschäfts. Der Konzern liefert Materialien zum Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen und bedient damit die Bauindustrie ebenso wie industrielle Abnehmer in Bereichen wie Automotive, Bahn, erneuerbare Energien oder Gebäudekomponenten. Gerade in einem fragmentierten, regional geprägten Geschäft kann digitale Effizienz helfen: bessere Preisdurchsetzung, schnellere Integration von Zukäufen, präzisere Steuerung von Lieferketten und engere Kundenbindung. Letztlich sollen die Investitionen die angestrebten Marktanteilsgewinne unterstützen.

Holpriger Start

Operativ war der Start in das Jahr 2026 allerdings nicht frei von Stolpersteinen. Die Baukonjunktur bleibt in vielen Regionen zäh, die Industrie- und Automobilmärkte sind durch Inflation und schwächere Konsumentenstimmung belastet und China bleibt ein Bremsklotz. Gleichwohl gelang es Sika, sich besser zu schlagen als viele Endmärkte und Marktanteile zu gewinnen. Zudem soll das Effizienzprogramm "Fast Forward" 2026 erste Kosteneinsparungen von 80 Mio. Franken liefern. Rückenwind kommt auch von der Integration von MBCC sowie von kleineren Zukäufen wie Finja im Mörtelgeschäft und Akkim bei Kleb- und Dichtstoffen.

An der Börse reichte diese Mischung aus Widerstandskraft, Selbsthilfe und verbesserten Erwartungen aus, um die Aktie zuletzt wieder in Bewegung zu bringen. Nach dem schwachen Jahresauftakt markierte der Titel Anfang Juli ein Sechs-Monats-Hoch bei 175,25 Franken. Doch die Euphorie hielt nicht ungebrochen an. In der anschliessenden Konsolidierung fiel der SMI-Titel bis auf rund 156 Franken zurück. Das entspricht einem Rückgang von etwa 11 Prozent. Charttechnisch ist das dennoch nicht zwingend ein Warnsignal. Vielmehr sind derartige Rücksetzer im Kursbild nicht ungewöhnlich. Auch nähert sich der Titel nun einem kurzfristigen Aufwärtstrend und zugleich der 200-Tage-Linie. In dieser Zone könnte sich entscheiden, ob die jüngste Korrektur nur eine Verschnaufpause war oder ob die Erholung erneut ausläuft.

Zwischenbilanz als Trigger

Für eine Stabilisierung respektive Wende könnte auch die operative Seite mithelfen. Der nächste Prüfstein steht am 28. Juli an, wenn Sika die Zahlen für das erste Halbjahr vorlegt. Die Erwartungen sind nicht überzogen. Anaylsten gehen für das Semester von einem Umsatz von 5,43 Milliarden Franken aus, ein kleines Minus von rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem Währungseffekte dürften sich hierbei negativ auswirken. Organisch soll Sika dagegen leicht wachsen. Dabei wird für das zweite Quartal eine Verbesserung auf plus 0,9 Prozent erwartet, nachdem das organische Wachstum im ersten Quartal noch bei minus 0,2 Prozent lag.

Entscheidend wird weniger der reine Umsatz sein, sondern die Qualität des Wachstums. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika könnte Sika den Prognosen zufolge organisch um mehr als zwei Prozent zulegen, in Amerika wird eine nahezu stabile Entwicklung erwartet. In Asien-Pazifik rechnen Analysten dagegen weiterhin mit einem Minus, vor allem wegen der anhaltenden Schwäche in China. Aufgrund höherer Material- und Energiekosten könnte die Marge leicht von 18,9 auf 18,6 Prozent sinken.

Der eigentliche Hebel bei der Zahlenpräsentation dürfte im Ausblick liegen. Für 2026 erwartet die Analystenzunft, dass Sika seine Prognose von ein bis vier Prozent Wachstum in Lokalwährungen inklusive kleiner Zukäufe bestätigt und an der Ebitda-Margenerwartung von 19,5 bis 20,0 Prozent festhält. Sollte das Management zugleich glaubhaft machen, dass Wachstum und Margen im zweiten Halbjahr spürbar anziehen, könnte die Aktie neuen Schwung aufnehmen. Dazu passen strukturelle Chancen: Infrastrukturprogramme, Sanierungen, Hochleistungsbeton, Abdichtungs- und Schutzlösungen sowie das Geschäft mit Rechenzentren. Letzteres steht bereits für einen mittleren einstelligen Umsatzanteil im Konzern und in den USA für einen zweistelligen Anteil.

Kurzfristige Long-Wette

Für trading-orientierte Anleger könnte die jüngste Konsolidierung mit Blick auf eine charttechnische Wende und guten Halbjahreszahlen eine Einstiegschance bieten. Mit einem Mini Future Long von Leonteq auf die Sika-Aktie lässt sich diese Strategie gehebelt umsetzen. Das Produkt bringt einen Multiplikator von 4,6 mit und sorgt damit für überproportionale Bewegungen. Zugleich bleibt auf der Unterseite ein Puffer von 19 Prozent bis zur Stop-Loss-Schwelle. Sollte der heimische Bluechip auf das durchschnittliche Kursziel von 182,50 Franken steigen, ein Plus von rund 15 Prozent, würde das Derivat theoretisch auf 1,11 Franken zulegen. Dies wiederum entspräche einem Gewinn von 56 Prozent. Man muss aber nicht unbedingt die langfristige Karte spielen. Es lässt sich auch darauf setzen, dass die Aktie im Zuge der Zahlenpräsentation wieder Richtung Sechs-Monats-Hoch marschiert. Im Bereich von 172 Franken wäre der Schein 0,90 Franken wert und würde einen Ertrag von 27 Prozent abwerfen. Dabei gilt jedoch: Die Chancen auf überproportionale Gewinne gehen mit erhöhten Risiken einher. Wer einsteigt, sollte deshalb konsequent mit Stoppkursen arbeiten.

Trading Idee Sika Basiswert Sika Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546057170 / 154605717 Laufzeit Open End Stand 16.07.26 09.00 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,716 Franken Basispreis variabel 127.0328 CHF Knock-out-Schwelle 130.5262 CHF Hebel 4,62 Abstand zum Kock-out 19,4% Stop-Loss 0.37 Franken Ziel 1.00 Franken (40%)

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