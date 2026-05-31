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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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01.06.2026 13:35:54

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. In der Vorwoche hatte Analyst Giles Thorne in einem fiktiven "Brief an Brüssel" die Wettbewerbshüter aufgefordert, ihre Kartellauflagen gegen Prosus im Zuge der Übernahme von Just Eat zu überprüfen. Diese hatten dazu geführt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero abbauen musste, und so Uber einen Übernahmevorstoß ermöglicht. In einem weiteren fiktiven Schreiben begrüßte er nun die tatsächliche Überprüfung der Auflagen. Er sieht Prosus als Vertreter der europäischen Souveränität im Technologie-Bereich./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Giles Thorne 		KGV*:
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