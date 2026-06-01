AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Overweight
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 665.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 516.10
|
Abst. Kursziel*:
28.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 504.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.90%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
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