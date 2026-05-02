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Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270

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Ziel bestätigt 02.05.2026 06:41:00

WISeKey-Aktie im Blick: Umsatz springt an - Verlust weitet sich deutlich aus

WISeKey-Aktie im Blick: Umsatz springt an - Verlust weitet sich deutlich aus

Der Cybersecurity-Anbieter WISeKey hat im Geschäftsjahr 2025 den Verlust ausgeweitet.

Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen seinen Wachstumsausblick für das laufende Jahr 2026.

Der Nettoverlust belief sich 2025 auf 38,2 Millionen US-Dollar und lag damit rund einen Fünftel über dem Vorjahreswert, wie das Genfer Unternehmen am späten Donnerstagabend mitteilt. Belastet wurde das Ergebnis den Angaben zufolge unter anderem durch höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, den Ausbau von Vertrieb und Marketing sowie durch die Konsolidierung der zugekauften Aktivitäten. Zudem fiel eine nicht liquiditätswirksame aktienbasierte Vergütung ins Gewicht.

SEALSQ bleibt zentraler Wachstumstreiber

Der Umsatz wird in der Mitteilung mit 19,3 Millionen Dollar angegeben, was einem Plus von 62 Prozent entspricht. Diese Grössenordnung war bereits seit Anfang März bekannt, als WISeKey einen Umsatzanstieg von rund 58 Prozent ausgewiesen hatte. Im vierten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf 8 Millionen Dollar.

Wachstumstreiber blieb insbesondere die Tochter SEALSQ Corp, die ihre Einnahmen um 66 Prozent steigerte. Sie macht den Grossteil des Konzernumsatzes aus und profitiert gemäss Mitteilung von einer anziehenden Nachfrage nach Halbleiter- und Sicherheitslösungen, insbesondere im Bereich post-quantum Technologien.

Zuversichtlicher Ausblick und starke Kapitalbasis

Für 2026 zeigt sich WISeKey zuversichtlich: Das Unternehmen bestätigt seine Prognose eines Umsatzwachstums von 50 bis 100 Prozent. Im ersten Quartal wurden bereits 4,2 Millionen Dollar umgesetzt.

Zudem verfügt die Gruppe per Ende April über liquide Mittel und kurzfristige Anlagen von über 535 Millionen Dollar: Dies gebe Spielraum für Investitionen und weiteres Wachstum. Zudem verweist Wisekey auf eine "gut gefüllte" Pipeline.

jl

Genf (awp)

Weitere Links:

Wisekey-Aktie steigt: Tochter Sealsq investiert in Spezialisten Quobly
WISeKey-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz 2025 kräftig gesteigert - weiteres Wachstum erwartet
Wisekey-Aktie schwächer: Digitale Identität in Compliance-Plattform von Wecan integriert

Bildquelle: Wisekey,Screenshot

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